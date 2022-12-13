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24 минуты назад

Более 1 тыс. новогодних елей установят в Москве

Агентство «Москва»иещё 2

В Москве установят более 1 тыс. новогодних елей высотой от 6 до 25 м. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Более тысячи новогодних елей установят в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время полным ходом идет украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам, в общей сложности установим более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше 1 тыс. искусственных елей высотой от 6 до 25 м, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами. Для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что для новогоднего оформления в столице используются объекты, с помощью которых ее украшали в прошлые годы, все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного применения и изменения внешнего вида.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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