Более тысячи новогодних елей установят в Москве

«В настоящее время полным ходом идет украшение столицы к новогодним и рождественским праздникам, в общей сложности установим более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, на Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше 1 тыс. искусственных елей высотой от 6 до 25 м, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами. Для украшения используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.