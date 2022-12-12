В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
16 часов назад

В Москве после тропического дождя объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада

Inc-Newsиещё 4

В Москве после тропического дождя объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада
Фото: Inc-NewsInc-News

В Москве после тропического дождя объявлен желтый уровень опасности из-за снегопадаМосквичей во вторник во второй половине дня на дорогах поджидают сильный снег и снежные заносы. Источник фото: dailysabah.comВ Москве в связи со снегопадом после сильнейшего дождя объявлен желтый уровень погодной опасности.Синоптики обещают жителям российской столицы снегопад и снежные заносы на дорогах во вторник во второй половине дня.Кроме того, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Он продлится до середины наступившей недели.Напомним, из-за сложных погодных условий в московских аэропортах в понедельник, 12 декабря, было задержано порядка 60 рейсов.

Новости Москвы,"Желтый" уровень опасности ,Желтый уровень,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители