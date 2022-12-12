В Москве после тропического дождя объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада

В Москве после тропического дождя объявлен желтый уровень опасности из-за снегопадаМосквичей во вторник во второй половине дня на дорогах поджидают сильный снег и снежные заносы. Источник фото: dailysabah.comВ Москве в связи со снегопадом после сильнейшего дождя объявлен желтый уровень погодной опасности.Синоптики обещают жителям российской столицы снегопад и снежные заносы на дорогах во вторник во второй половине дня.Кроме того, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Он продлится до середины наступившей недели.Напомним, из-за сложных погодных условий в московских аэропортах в понедельник, 12 декабря, было задержано порядка 60 рейсов.