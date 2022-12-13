В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Москвичам рассказали о ходе строительства МЦД-4

Вечерняя Москваиещё 1

В сентябре 2023 года планируется запуск Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам раскрыли ход строительства МЦД-4
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— МЦД-4 свяжет семь столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья. Жители столицы и области получат новую линию наземного метро с минимальными интервалами движения, выгодными тарифами, обновленной инфраструктурой и поездами, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что пассажиропоток МЦД-4 составит около 455 тысяч человек в сутки. Как уточняется, диаметр протянется с запада на восток и свяжет подмосковные Апрелевку и Балашиху. Его протяженность составит 86 километров, что сделает МЦД-4 самым длинным из существующих маршрутов наземного метро, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 8 декабря, заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в 2023 году в столице продолжится работа по интеграции пригородных электричек в транспортный каркас города. В настоящее время в рамках создания маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 на нескольких направлениях ведется реконструкция железнодорожной и пассажирской инфраструктуры.

Новости Москвы,Новости регионов,Андрей Бочкарев,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители