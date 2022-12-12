Москвичам объяснили причину «задвоений» вокруг Старого Арбата

«С метро объяснение простое — в 1935 году открывается голубая линия метро, которую мы знаем, как Филевскую. Открывается станция "Арбатская" с павильоном в форме пятиконечной звезды. Но потом линия закрывается, и когда построили параллельно Арбатско-Покровскую линию, другую станцию переименовали и назвали "Арбатской", а эта была закрыта. Но потом она открылась, и теперь у нас две станции с таким названием», — рассказала эксперт. Такая же история и со станцией метро «Смоленская».