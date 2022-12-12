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1 час назад

Москвичам объяснили причину «задвоений» вокруг Старого Арбата

Мослента

Причину так называемых «задвоений» вокруг Старого Арбата, а также нескольких станций метро «Мосленте» объяснила куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская.

Москвичам объяснили причину «задвоений» вокруг Старого Арбата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С метро объяснение простое — в 1935 году открывается голубая линия метро, которую мы знаем, как Филевскую. Открывается станция "Арбатская" с павильоном в форме пятиконечной звезды. Но потом линия закрывается, и когда построили параллельно Арбатско-Покровскую линию, другую станцию переименовали и назвали "Арбатской", а эта была закрыта. Но потом она открылась, и теперь у нас две станции с таким названием», — рассказала эксперт. Такая же история и со станцией метро «Смоленская».

У задвоения улиц, по ее словам, другое объяснение. Есть легенда, что Новый Арбат был идеей Хрущева. Он вернулся с Кубы, из поездки по Гаване, и попросил сделать в Москве так же. Там ему очень понравились широкие проспекты с высокими модернистскими зданиями.

Ранее житель доходного дома на Арбате перечислил главные плюсы жизни в центре.

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