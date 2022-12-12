Собянин открыл центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзино

"Чрезвычайно важно выстроить понятную, четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики, лечения и последующего наблюдения был [в] понятной единой системе, ни один человек не должен быть потерян. Не должно быть потеряно время лечения. И, конечно, качество его должно быть максимально высоким. Все эти стандарты в Москве внедряются очень активно последние три года, и я надеюсь, что в течение года-двух еще закончим реконструкцию и всей материальной базы, включая строительство новых объектов, реконструкцию действующих, так, чтобы на всех уровнях и всех шести центрах, которые мы образовали, был одинаково высокий уровень помощи для москвичей", - сказал Собянин во время открытия центра.