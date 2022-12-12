Собянин открыл центр амбулаторной онкологической помощи в Зюзино

Центр амбулаторной онкологической помощи "Коммунарка" открылся в Зюзино, в течение ближайших одного-двух лет в столице закончат реконструкцию и строительство новых объектов для помощи москвичам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Чрезвычайно важно выстроить понятную, четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики, лечения и последующего наблюдения был [в] понятной единой системе, ни один человек не должен быть потерян. Не должно быть потеряно время лечения. И, конечно, качество его должно быть максимально высоким. Все эти стандарты в Москве внедряются очень активно последние три года, и я надеюсь, что в течение года-двух еще закончим реконструкцию и всей материальной базы, включая строительство новых объектов, реконструкцию действующих, так, чтобы на всех уровнях и всех шести центрах, которые мы образовали, был одинаково высокий уровень помощи для москвичей", - сказал Собянин во время открытия центра.
Он отметил, что онкология остается самой опасной болезнью века. "Каждый год около 50 тыс. москвичей встают в регистр, фиксируется вновь выявленные заболевания", - уточнил Собянин.
В открытии принял участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в России в рамках федеральной программы борьбы с онкологическими заболеваниями должно быть построено 500 таких центров. Уже построено 90% из них.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, подобные центры уже открыты в Боткинской больнице, городской клинической онкологической больнице №1.
Запись в центр уже открыта, а первых пациентов он примет 26 декабря. В Центре амбулаторной онкологической помощи ММКЦ "Коммунарка" в Зюзино будут получать специализированную помощь жители Южного и Юго-Западного административных округов, население которых превышает 3,3 млн человек.