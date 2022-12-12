В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
15 минут назад

Москва побила суточный максимум осадков 1960 года

Москва24

Прошлой ночью Москва преодолела зону атмосферных фронтов южного циклона. За 12 часов в столице выпало 12–19 миллиметров осадков в виде дождя, информирует портал "Метеоновости".

Москва побила суточный максимум осадков 1960 года
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"На ВДНХ сумма осадков составила 17 миллиметров, а это означает, что суточный рекорд 1960 года по осадкам пал", – говорится в сообщении.

В метеобюро рассказали, что финальная цифра рекорда станет известна только после 21 часа, так как в понедельник, 12 декабря, может выпасть еще порядка 3–8 миллиметров осадков.

Столичный регион после сильного снегопада накрыл ливень. За минувшую ночь в Москве выпало 17 миллиметров осадков, с середины субботы, 10 декабря, – 30 миллиметров.

В общей сложности за неполные два дня в столице выпало более половины месячной нормы осадков, которая насчитывает 56 миллиметров.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители