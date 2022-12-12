Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Утром 12 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 70 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали 11 рейсов и еще два отменили, в аэропорту Домодедово задержано 22 рейса и четыре отменили, в аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов и два отменено.