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1 час назад

Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Агентство «Москва»

Утром 12 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 70 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Почти 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: ТАССТАСС

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали 11 рейсов и еще два отменили, в аэропорту Домодедово задержано 22 рейса и четыре отменили, в аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов и два отменено.

Ранее «Известия» уточнили, что в минувшее воскресенье за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков. В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и осадков.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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