Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице

«Температура воздуха минус один — плюс один, по области от минуса трех до плюс двух градусов. Переход температуры через нулевую отметку в сторону отрицательных значений ожидается в период с 14 до 16 часов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 миллиметров ртутного стола, что ниже нормы», — пояснил метеоролог.