В Росавиации прокомментировали работу аэропортов Москвы

"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке, - отметили в Росавиации. - За прошедшую ночь в аэропортах Москвы длительных задержек рейсов, более двух часов, зафиксировано семь".