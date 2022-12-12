В Росавиации прокомментировали работу аэропортов Москвы

Московские аэропорты работают штатно, серьезных задержек нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Несмотря на сложные погодные условия в Москве, аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке, - отметили в Росавиации. - За прошедшую ночь в аэропортах Москвы длительных задержек рейсов, более двух часов, зафиксировано семь".
В целом имеются незначительные задержки вылетов рейсов, связанные со сложными погодными условиями в регионе, добавили в Росавиации.
"Это обусловлено увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега", - отметили в пресс-службе, посоветовав заранее прибывать в аэропорты при вылете из Москвы.
В Москве и области из-за сильных осадков (снега, обледенения) и гололеда объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 09:00 12 декабря. Также в столице и регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение объявлено до 11:00 13 декабря.