В Москве резко похолодает в четверг, 15 декабря. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в середине недели температура воздуха начнет снижаться. В Среду она опустится до минус 3-5 градусов, в четверг — до минус 10. В пятницу температура остановится в коридоре минус 6 — минус 1 градус.