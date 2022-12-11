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1 час назад

Новости погоды: В Московский регион придет октябрьское тепло

ТАССиещё 2

Температура до 4-5 градусов тепла, дожди и мокрый снег прогнозируются в Москве и Подмосковье в понедельник. Такие показатели соответствуют концу октября - началу ноября по климату, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Московский регион придет октябрьское тепло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов, то есть температура будет соответствовать концу октября - началу ноября по климату", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник температура понизится в столичном регионе - днем и ночью ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Метеоролог добавил, что 12 и 13 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее Вильфанд сообщил, что новый рекорд по количеству осадков может быть установлен в Москве в понедельник. Пока что рекордное значение принадлежит 1960 году.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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