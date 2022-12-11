Москвичам напомнили причины называния МКАД «дорогой смерти» в СССР

«C внушительным списком несовершенств МКАД в народе быстро окрестили "дорогой смерти", без лишней надобности на нее старались не выезжать. Лишь капитальная реконструкция с кардинальным расширением, проведенная в 1990-х годах, позволила вернуть доверие водителей к окружной автодороге», — рассказала директор Музея транспорта.