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22 минуты назад

Из столичных автобусов убрали призывы к мигрантам вступать в армию

BFM.RU

Из автобусов Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в российскую армию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Мосгортранса».

Из столичных автобусов убрали призывы к мигрантам вступать в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках транслировались на некоторых автобусных маршрутах на юго-западе столицы в течение двух месяцев, их попросило разместить руководство миграционного центра «Сахарово», пояснил перевозчик.

В призывах к мигрантам, как следует из фотографий в соцсетях, говорилось, что при заключении контракта на службу в армии можно будет легко получить российское гражданство.

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