Из столичных автобусов убрали призывы к мигрантам вступать в армию

Из автобусов Москвы убрали призывы к мигрантам вступать в российскую армию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Мосгортранса».

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Сообщения на узбекском, киргизском и таджикском языках транслировались на некоторых автобусных маршрутах на юго-западе столицы в течение двух месяцев, их попросило разместить руководство миграционного центра «Сахарово», пояснил перевозчик.