На бесплатных катках в Москве пройдет акция "Добрая елка"

Гостей бесплатных катков "Московских сезонов" приглашают исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, приняв участие в акции "Добрая елка". Проект помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.
"Гостей площадок "Московских сезонов" приглашают подарить кому-то новогоднее чудо. "Добрые елки" установили в пунктах проката катков на семи площадках города. Помочь исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций может каждый: для этого нужно снять игрушку, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки. Акция продлится до 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
В проекте "Добрая елка" собраны самые заветные мечты детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также людей старше 60 лет. Желания у них самые разные: развивающие товары, игрушки, инвентарь для занятий спортом, одежда. Есть и те, кто мечтает познакомиться с хирургом, известными певцами или спортсменами, попасть на курсы каллиграфии или прокатиться в кабине машиниста метро.
Также посетителей площадок приглашают присоединиться к сбору новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". В пунктах сбора можно передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и участникам специальной военной операции (СВО). Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы можно до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО.