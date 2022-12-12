На бесплатных катках в Москве пройдет акция "Добрая елка"

Гостей бесплатных катков "Московских сезонов" приглашают исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций, приняв участие в акции "Добрая елка". Проект помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

Фото: Mos.ru Mos.ru

"Гостей площадок "Московских сезонов" приглашают подарить кому-то новогоднее чудо. "Добрые елки" установили в пунктах проката катков на семи площадках города. Помочь исполнить желания подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций может каждый: для этого нужно снять игрушку, перейти по QR-коду и заполнить форму заявки. Акция продлится до 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

В проекте "Добрая елка" собраны самые заветные мечты детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также людей старше 60 лет. Желания у них самые разные: развивающие товары, игрушки, инвентарь для занятий спортом, одежда. Есть и те, кто мечтает познакомиться с хирургом, известными певцами или спортсменами, попасть на курсы каллиграфии или прокатиться в кабине машиниста метро.