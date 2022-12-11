В Москве выпущено штормоое предупреждение

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве выпущено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя. Такая опасная погода ожидает жителей столичного региона в период с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря.

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Синоптик объяснил, что в указанный период с юга на север будет перемещать активный циклон.

Также Вильфанд, которого цитирует ТАСС, сообщил, что местами возможен гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Кроме того ожидается ветер с порывами до 15 м/с.