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47 минут назад

Вильфанд сообщил о штормовом предупреждении в Москве из-за ледяного дождя

Российская Газета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве выпущено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя. Такая опасная погода ожидает жителей столичного региона в период с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря.

В Москве выпущено штормоое предупреждение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Синоптик объяснил, что в указанный период с юга на север будет перемещать активный циклон.

Также Вильфанд, которого цитирует ТАСС, сообщил, что местами возможен гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Кроме того ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 см. Москвичей попросили быть внимательными и аккуратными, по возможности перенести поездки на автомобилях.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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