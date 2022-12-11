В Москве объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасной погоде объявили в Москве в связи с прогнозируемыми сильными осадками с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Синоптики спрогнозировали в столице ледяной дождь и мокрый снег, а также гололед.
«Это штормовое предупреждение в связи с угрозой для функционирования города и здоровья людей», — предупредил Вильфанд.
Поясняется, что будет и ветер с порывами до 15 м/с.
При этом Вильфанд обратил внимание, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в период действия предупреждения.
Ранее в Москве пообещали тропический ливень в середине декабря. Из-за мощного ливня снежный покров уменьшится практически в три раза. Не исключается, что из-за мощного ливня снежный покров уменьшится практически в три раза.