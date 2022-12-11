В Москве объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение об опасной погоде объявили в Москве в связи с прогнозируемыми сильными осадками с 15.00 11 декабря до 9.00 12 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Синоптики спрогнозировали в столице ледяной дождь и мокрый снег, а также гололед.

«Это штормовое предупреждение в связи с угрозой для функционирования города и здоровья людей», — предупредил Вильфанд.

Поясняется, что будет и ветер с порывами до 15 м/с.

При этом Вильфанд обратил внимание, что опасную погоду обусловит перемещение активного циклона с юга на север в период действия предупреждения.