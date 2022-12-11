В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков

"Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 см. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб. Непрерывно ведется очистка ключевых транспортных магистралей, под особым контролем - тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, социальным учреждениям. В течение светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.