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1 час назад

Москвичам рассказали, какие птицы прилетели в столицу зимовать

Вечерняя Москва

Специалисты ГБУ «Мосприрода» заметили в столице первых птиц, которые прилетели зимовать в город, ими оказались свиристели и обыкновенные чечетки. Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичам рассказали, какие птицы прилетели в столицу зимовать
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Стоит отметить, что сроки прилета этих птиц могут варьироваться в зависимости от условий конкретной зимы и наличия кормовых объектов. К нам пернатые летят, когда природные запасы корма на привычных для них северных природных территориях заканчиваются, — рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, в общей сложности в город на зиму прилетают около 15 видов птиц. В частности, зимняк, пуночка, клест-еловик, длиннохвостая неясыть, большой и средний крохали, луток и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в столичном парке «Измайлово» заметили редкого серого сорокопута. Данного хищника можно заметить сидящим на верхушках деревьев, где он выслеживает добычу, а также на опушках, среди кустарников, в перелесках и на полях.

Новости Москвы,Антон Кульбачевский,Правительство Москвы,
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