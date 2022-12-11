Москвичей предупредили о тропическом дожде в декабре

Рекордный «тропический дождь» пройдет в Москве в понедельник и «сдует» снежный покров. Выпадет до 40-60% осадков от всей декабрьской нормы. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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По его словам, в понедельник москвичей ждет декабрьская аномалия. Пройдет настоящий тропический дождь, поскольку температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

Синоптик предупредил, что на столицу «прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков» — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя.

Это составляет до 40-60% от всей месячной нормы декабря. В результате снежный покров «сдуется» почти в три раза.

Тишковец добавил, что данная аномалия является рекордной для декабря. 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию. Прежний максимум зафиксировали в 1981 году - 23 миллиметра осадков.