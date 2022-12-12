В Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков

За 12 часов в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец , передает РИА Новости .

Так, на метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков, что соответствует 35 процентам от месячной нормы. В Клину зафиксировали 20 миллиметров осадков, в Ново-Иерусалиме и Пушкино — 21 миллиметр, в Наро-Фоминске и Электроуглях — 22 миллиметра, в Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном — 23 миллиметра. 24 миллиметра осадков выпало в Долгопрудном, 25 — в Можайске, что составляет 55 процентов от декабрьской нормы.