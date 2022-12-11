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13 минут назад

Москвичей предупредили о тропическом дожде

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

В понедельник, 12 декабря, в Москву придет настоящий тропический дождь, за сутки прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о тропическом дожде в декабре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тишковец рассказал РИА «Новости», что в понедельник на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков – до 33 мм интенсивного обложного дождя. По словам синоптика, это составляет до 40-60% от всей месячной нормы декабря.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» добавил, что снежный покров «сдуется» почти в три раза.

Таким образом, 12 декабря 2022 года, как ожидается, будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года, когда было 23 миллиметра.

При этом за минувшие сутки в результате выхода средиземноморского циклона в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил он.

Тишковец отметил, что метеорологи в Коломне зафиксировали 15 миллиметров осадков – 34% от нормы декабря, в Павловском Посаде и Кашире – 16 миллиметров (33%), в Черустях – 19 миллиметров (39%).

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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