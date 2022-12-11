Синоптик назвал время рассеивания тумана в Москве

Время рассеивания тумана в Москве назвал в своем Telegram -канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, туманы в столичном регионе начнут рассеиваться в послеполуденные часы воскресенья, 11 декабря.

«Вторжение аномально теплого и влажного воздуха на заснеженную территорию столичного региона, второй день подряд вызывает образование густых туманов. Сейчас туманы наблюдаются преимущественно в южной половине региона», — написал он.

В столичных аэропортах, по словам синоптика, сообщают, что видимость ухудшена до 200-300 метров. На данный момент туманы медленно смещаются на восток и северо-восток города. Леус посоветовал жителям столичного региона учитывать ухудшение видимости при планировании поездок.