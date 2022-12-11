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43 минуты назад

В московских аэропортах из-за снегопада на несколько часов задержали рейсы

Lenta.ruиещё 6

В московских из-за сильного снегопада на несколько часов задержали рейсы, несколько самолетов не смогли вылететь вовремя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что два борта, летевшие из Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах в Домодедово, были вынуждены экстренно сесть во Внуково для дозаправки.

Пассажирам пришлось несколько часов ждать вылета в аэропорт назначения. Люди пожаловались, что им не дают ни воды, ни еды, на их просьбы сотрудники отвечают, что это не в их компетенции.

Рейс из Москвы в Новосибирск также не смог подняться в воздух, по словам очевидцев, он застрял в сугробе, вытащить его оттуда не смог даже буксир. За время простоя, которое составило более трех часов, у лайнера израсходовалось топливо, поэтому он требует дозаправки.

Нескольким пассажирам стало плохо во время ожидания, на взлетную полосу приезжали машину скорой помощи.

По данным Яндекс-расписания, во Внуково семь рейсов задержано, четыре отменено, в Домодедово задержались с вылетом 18 бортов, в Шереметьево — девять. Рейс в аэропорт Коломбо на Шри-Ланке должен был вылететь в 23:05 накануне, однако вылет ожидается только в 7:00 11 декабря, в это же время улетит борт до Уфы, который должен был стартовать из Москвы в 1:40.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве 12 декабря прогнозируются аномальные осадки до 25 миллиметров, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря. В воскресенье ожидается мокрый снег и еще до 10-15 миллиметров осадков. В понедельник натиск циклона усилится, осадки ночью могут кратковременно переходить в ледяной дождь.

Новости Москвы,Общество,Евгений Тишковец,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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