Москвичам показали проект нового вестибюля «Лианозово» МЦД-1

«Новый пригородный вокзал будет в 350 метрах от существующей станции Лианозово D1, ближе к станции Марк — это позволит пересаживаться на будущую одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской линии всего за несколько минут», — говорится в сообщении.

Также с метро вокзал свяжет Северный вестибюль — отсюда же можно будет попасть к Лианозовскому проезду. А южный соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу, отметили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что на МЦД-1 построят две пассажирские платформы с навесами на всю длину. Подняться на них можно будет через подземные переходы, которые оборудуют лифтами и эскалаторами.