Монолитные работы завершены в ЖК Forst на Симоновской набережной

Специалисты завершили монолитные работы в пяти домах строящегося жилого комплекса Først на Симоновской набережной. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Возводится ЖК Først одной очередью. Девелопер получил разрешение на строительство в октябре 2021 года, а завершить реализацию проекта планирует во втором квартале 2024 года, — сказала Пятова.

Она пояснила, что общая площадь пяти 20-этажных домов составляет около 83 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 808 квартир, а подземный паркинг — на 273 машины.

По информации девелопера, сейчас на объектах продолжается работа по гидроизоляции покрытий, прокладка наружных сетей, а также устройство внешних и внутренних стен и кровли.

Кроме того, специалисты уже приступили к монтажу кронштейнов для навесных вентилируемых фасадов. В паркинге ведутся отделочные работы в техпомещениях. Благоустройство придомовой территории начнется позже.