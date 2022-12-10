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11 минут назад

Застройщик завершил монолитные работы в жилом квартале на Симоновский набережной

Вечерняя Москваиещё 2

Специалисты завершили монолитные работы в пяти домах строящегося жилого комплекса Først на Симоновской набережной. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Монолитные работы завершены в ЖК Forst на Симоновской набережной
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— Возводится ЖК Først одной очередью. Девелопер получил разрешение на строительство в октябре 2021 года, а завершить реализацию проекта планирует во втором квартале 2024 года, — сказала Пятова.

Она пояснила, что общая площадь пяти 20-этажных домов составляет около 83 тысяч квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 808 квартир, а подземный паркинг — на 273 машины.

По информации девелопера, сейчас на объектах продолжается работа по гидроизоляции покрытий, прокладка наружных сетей, а также устройство внешних и внутренних стен и кровли.

Кроме того, специалисты уже приступили к монтажу кронштейнов для навесных вентилируемых фасадов. В паркинге ведутся отделочные работы в техпомещениях. Благоустройство придомовой территории начнется позже.

Столица является одним из строительных локомотивов страны. Так, с начала 2022 года в городе возвели и ввели в эксплуатацию свыше 11 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что почти 5,9 миллиона «квадратов» из общего объема ввода пришлось на жилые дома.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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