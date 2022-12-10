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43 минуты назад

Ликсутов: Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 80%

Агентство «Москва»

Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 80%. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы в финальной стадии реконструкции Южного речного вокзала из заброшенного здания, которое на своем веку видело и торговый центр, и магазин игрушек, часть огромного рынка автомобилей. Южному речному вокзалу возвращается его исторический функционал, в первую очередь это объект речной инфраструктуры. Мы планируем завершить все работы к началу речной навигации в 2023 году, объект готов почти на 80%. Мы закончили все фасадные работы и строители приступили к внутренней отделке», - сказал Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на фасад главного здания вернутся пять уникальных женских скульптур - символ Москвы как «порта пяти морей». В здании расположатся кафе, выставочные зоны, медиазал, детские площадки. С открытой крыши будет панорамный вид на реку и корабли.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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