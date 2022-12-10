Реконструкция Южного речного вокзала завершена на 80%

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы в финальной стадии реконструкции Южного речного вокзала из заброшенного здания, которое на своем веку видело и торговый центр, и магазин игрушек, часть огромного рынка автомобилей. Южному речному вокзалу возвращается его исторический функционал, в первую очередь это объект речной инфраструктуры. Мы планируем завершить все работы к началу речной навигации в 2023 году, объект готов почти на 80%. Мы закончили все фасадные работы и строители приступили к внутренней отделке», - сказал Максим Ликсутов.