Новый ТПУ появится у станции метро "Лианозово"

На севере столицы появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в состав которого войдут станция метро "Лианозово", действующая станция МЦД-1 и остановки наземного общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трех районов: Дмитровского, Лианозово и Восточного Дегунино. Также поможет разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию на 6%, а прилегающие автомагистрали до 11%", – написал мэр.

Собянин отметил, что вместо устаревшей остановки электричек будет открыт комфортный пригородный вокзал. Там будет две платформы с навесами и два вестибюля с кассами, из которого можно будет сделать пересадку на станцию метро и выйти к ближайшим улицам.

"В будущем на МЦД-1 построим еще два пригородных вокзала с удобными пересадками: Петровско-Разумовская и Дмитровская", – добавил градоначальник.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты подошли к финальному этапу основных работ по строительству северного вестибюля станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, готовность монолитных работ там составляет порядка 70%.