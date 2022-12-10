В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Новый ТПУ появится у станции метро "Лианозово" на севере столицы – Собянин

Москва24

На севере столицы появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), в состав которого войдут станция метро "Лианозово", действующая станция МЦД-1 и остановки наземного общественного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Новый ТПУ появится у станции метро "Лианозово"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин" телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Хаб сделает комфортнее поездки почти 280 тысяч жителей трех районов: Дмитровского, Лианозово и Восточного Дегунино. Также поможет разгрузить Серпуховско-Тимирязевскую линию на 6%, а прилегающие автомагистрали до 11%", – написал мэр.

Собянин отметил, что вместо устаревшей остановки электричек будет открыт комфортный пригородный вокзал. Там будет две платформы с навесами и два вестибюля с кассами, из которого можно будет сделать пересадку на станцию метро и выйти к ближайшим улицам.

"В будущем на МЦД-1 построим еще два пригородных вокзала с удобными пересадками: Петровско-Разумовская и Дмитровская", – добавил градоначальник.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты подошли к финальному этапу основных работ по строительству северного вестибюля станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, готовность монолитных работ там составляет порядка 70%.

Помимо этого, завершены мероприятия по бетонированию в южном вестибюле, ведущем на Дмитровское шоссе. Также там организованы работы по отделке.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители