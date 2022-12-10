Бочкарев сообщил о начале отделки платформы станции «Новаторская»

Стартовали отделочные работы на станции «Новаторская» Троицкой линии московского метрополитена, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 10 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На станции «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы в пассажирской зоне. В частности, ведется облицовка пола платформы двумя сортами Сибирского гранита — светло-серым и термообработанным, — уточнил заммэра.

По его словам, образ станции будет выдержан в современной эстетике. При отделке «Новаторской» специалисты применяют долговечные и высококачественные материалы отечественного производства, подчеркнул Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что на станции также заканчиваются разработка грунта и монолитные работы, завершается монтаж эскалаторов. Засыпка котлована выполнена на две трети, готовность архитектурной отделки служебных помещений превысила треть. В данный момент специалисты приступили к монтажу инженерных систем, заключил Кравцов.