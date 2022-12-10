Самец белухи Прохор из Ялты поселился в «Москвариуме» на ВДНХ

Океанариум в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» стал новым домом для самца белухи по имени Прохор - с 2004 года он жил в ялтинском дельфинарии, однако учреждение закрывается. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«Прохор - взрослое крупное животное весом 1 тыс. 350 кг и почти 5 м в длину. Ему уже больше 25 лет. Для белух это зрелый возраст, продолжительность их жизни составляет около 35-40 лет. Он нуждается в правильном уходе и регулярном мониторинге состояния здоровья в связи с хроническими заболеваниями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Москвариуме» Прохор поселился в бассейне объемом более 11 млн л. Здесь у него появилась подруга - самка белухи по имени Понка, которая помогает ему адаптироваться в новом доме. С первого дня знакомства животные нашли общий язык и большую часть времени проводят вместе.

Из Ялты в Москву Прохора перевезли в специально оборудованной машине под наблюдением ветеринаров, поясняется в материале. Поездка прошла по плану, состояние белухи не вызывает никаких опасений. Один из главных показателей хорошего самочувствия у животного - хороший аппетит, а Прохор ежедневно съедает по 26 кг отборной горбуши и сельди.