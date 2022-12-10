Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в повышенную готовность из-за предстоящего «рекордного» снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает РИАМО.

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В выходные и понедельник в Москве ожидается снег, местами мокрый, гололед, снежный накат на дорогах. Синоптики предупредили о рекордных снегопадах.

«В связи с этим городские службы работают в режиме повышенной готовности, в уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников», - заявил Бирюков.

Сейчас аварийные бригады дежурят круглосуточно, подготовлены генераторы.

В снегопад будет проводиться «сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий», город будут обрабатывать средствами против гололеда.

На МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей для помощи грузовикам.

Особое внимание также уделят уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам и станциям.

Бирюков призвал горожан быть предельно внимательными в непогоду и аккуратными на тротуарах и дорогах. Также по возможности следует перенести поездки на личных машинах.