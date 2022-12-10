Москвичам рассказали о программе зимних экскурсий в столичных парках

Столичные парки подготовили зимнюю экскурсионную программу, рассчитанную на горожан разных возрастов и интересов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 10 декабря.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

Так, 11 и 25 декабря посетители парка «Дубки» смогут присоединиться к экскурсии о русских поэтах XIX века. 11 декабря горожан познакомят с биографией Федора Тютчева, а 25 числа им расскажут о семье и азартных увлечениях Николая Некрасова.

13 декабря в Лианозовском парке и 10 января в сквере по Олонецкому проезду запланированы эколого-просветительские экскурсии. На них эксперты Мосприроды расскажут, чем можно кормить птиц и как сделать для них домики.

В парке «Северное Тушино» 17 декабря пройдет краеведческая прогулка, посвященная Химкинском водохранилищу. Гости узнают об истории Северного речного вокзала и об устройстве уникального гидроспуска для самолетов-амфибий.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что развлекательные мероприятия этой зимой также запланированы в усадьбе Воронцово, парке «Сокольники», музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в музее-усадьбе «Люблино» и столичной усадьбе Деда Мороза.