В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
48 минут назад

Москвичам рассказали о программе зимних экскурсий в столичных парках

Вечерняя Москваиещё 1

Столичные парки подготовили зимнюю экскурсионную программу, рассчитанную на горожан разных возрастов и интересов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 10 декабря.

Москвичам рассказали о программе зимних экскурсий в столичных парках
Фото: Пелагия Тихонова / АГН МоскваПелагия Тихонова / АГН Москва

Так, 11 и 25 декабря посетители парка «Дубки» смогут присоединиться к экскурсии о русских поэтах XIX века. 11 декабря горожан познакомят с биографией Федора Тютчева, а 25 числа им расскажут о семье и азартных увлечениях Николая Некрасова.

13 декабря в Лианозовском парке и 10 января в сквере по Олонецкому проезду запланированы эколого-просветительские экскурсии. На них эксперты Мосприроды расскажут, чем можно кормить птиц и как сделать для них домики.

В парке «Северное Тушино» 17 декабря пройдет краеведческая прогулка, посвященная Химкинском водохранилищу. Гости узнают об истории Северного речного вокзала и об устройстве уникального гидроспуска для самолетов-амфибий.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что развлекательные мероприятия этой зимой также запланированы в усадьбе Воронцово, парке «Сокольники», музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в музее-усадьбе «Люблино» и столичной усадьбе Деда Мороза.

До этого москвичам рассказали, какие фотовыставки пройдут в городе зимой.

Новости Москвы,Федор Тютчев,Николай Некрасов,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители