Известный актер высказался об архитектурном наследии Москвы

«Новые дома, новые дороги и новые тротуары можно построить везде. А здесь надо, чтобы как было. В этом ценность любого другого города, который гремит на весь мир, будь то столица того или иного государства. Они же стараются оставить прошлое — в этом и прелесть», — объяснил актер.