В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
26 минут назад

Известный актер высказался об архитектурном наследии Москвы

Мослента

Об архитектурном наследии Москвы высказался в интервью «Москвич Mag» известный советский и российский артист театра и кино Владимир Симонов. По его мнению, сейчас нужно стараться сохранить старые дома.

Известный актер высказался об архитектурном наследии Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Новые дома, новые дороги и новые тротуары можно построить везде. А здесь надо, чтобы как было. В этом ценность любого другого города, который гремит на весь мир, будь то столица того или иного государства. Они же стараются оставить прошлое — в этом и прелесть», — объяснил актер.

Симонов добавил, что ему очень нравится смотреть фотографии старой столицы семидесяти-восьмидесятилетней давности. Он считает, что если бы была оставлена та архитектура, город сейчас бы смотрелся куда лучше.

Ранее наглыми и находчивыми назвала жителей Москвы российская актриса Варвара Феофанова. Сама она родилась на юго-западе столицы.

Новости Москвы,Варвара Феофанова,Владимир Симонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители