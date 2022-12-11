«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за большого количества снега и возникшей гололедицы. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России, опубликованные в воскресенье, 11 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, в Москве предупреждение из-за снега действует в период с 19:00 11 декабря до 7:00 12 декабря. Для гололедицы сообщение распространяется до 11 часов 13 декабря. В Подмосковье предупреждение о снеге действует с 17:00 11 декабря по 9:00 12 декабря, а о гололедице — до 11:00 13 декабря, отметили в Гидрометцентре России.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за прошедшие сутки в столице выпало 25 процентов от месячной нормы осадков. По его словам, показатель занял второе место за всю метеорологическую историю Москвы.

В начале следующей недели в Москве ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.