Москва стала лидером «Зеленого рейтинга» регионов России

Столица возглавила «Зеленый рейтинг» регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 декабря.

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— Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Важным этапом реформы в этой области стало введение с 1 января 2022 года института регионального оператора, по итогам конкурса этот статус получил ГУП «Экотехпром», оказывающий более 20 лет соответствующие услуги, — сказал он.

«Зеленый рейтинг» составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Главными критериями служат качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, важным пунктом является уровень информированности горожан о планируемых реформах и их отношение к ним.