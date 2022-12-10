Собянин: Троицкую линию метро Москвы запустят в конце 2024 года

Новая радиальная линия московского метро Троицкая откроется в конце 2024 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин . Он осмотрел ход строительства станции «Новаторская», передает «МИР 24».

Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» до Новой Москвы. На ней будет 17 станций. В зоне притяжения проживает и работает порядка 1,5 миллиона человек. Это значит, что после запуска Троицкой линии каждый десятый москвич почувствует улучшение транспортной ситуации.