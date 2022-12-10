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1 час назад

Собянин: Троицкую линию метро Москвы запустят в конце 2024 года

Мир24иещё 21

Новая радиальная линия московского метро Троицкая откроется в конце 2024 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел ход строительства станции «Новаторская», передает «МИР 24».

Собянин: Троицкую линию метро Москвы запустят в конце 2024 года
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» до Новой Москвы. На ней будет 17 станций. В зоне притяжения проживает и работает порядка 1,5 миллиона человек. Это значит, что после запуска Троицкой линии каждый десятый москвич почувствует улучшение транспортной ситуации.

В конце ноября Собянин провел технический пуск нового участка Большой кольцевой линии метро. Мэр лично проинспектировал маршрут. После открытия БКЛ Москва сразу установит рекорд – это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Диаметр составит 70 километров.

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