Собянин: Троицкую линию метро Москвы запустят в конце 2024 года

Новая радиальная линия московского метро Троицкая откроется в конце 2024 года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел ход строительства станции «Новаторская», передает «МИР 24».
Ветка пройдет от станции «ЗИЛ» до Новой Москвы. На ней будет 17 станций. В зоне притяжения проживает и работает порядка 1,5 миллиона человек. Это значит, что после запуска Троицкой линии каждый десятый москвич почувствует улучшение транспортной ситуации.
В конце ноября Собянин провел технический пуск нового участка Большой кольцевой линии метро. Мэр лично проинспектировал маршрут. После открытия БКЛ Москва сразу установит рекорд – это будет самая протяженная кольцевая линия метро в мире. Диаметр составит 70 километров.