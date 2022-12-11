Высота сугробов в Москве превысила 20см

Январские сугробы выросли в Москве, высота снежного покрова превысила 20 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В результате прошедших аномальных осадков в столичном регионе существенно подрос снежный покров. Так, если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего 6 см, то сегодня, с опережением графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 см, в Тушино - 22 см, на Балчуге - 23 см. Это климатические показатели первой декады января», - написал Тишковец.
Он отметил, что в Подмосковье самые глубокие сугробы возникли в Михайловском, Павловском Посаде и Черустях. Высота снежного покрова там составила 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы.