На туристическом портале Discover Moscow появился новогодний путеводитель

На официальном туристическом портале Москвы - Discover Moscow - появился новогодний путеводитель #сказкавмоскве. Об этом рассказали на сайте мэрии.

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Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в столицу в конце декабря традиционно приезжают тысячи гостей. Сайт Discover Moscow и новогодний путеводитель помогут им найти интересные мероприятия и места.

«Там опубликованы десятки вариантов - от маршрутов по исторической части города до кафе с авторским меню. Еще новогодний путеводитель рассказывает о программах в музеях, выставочных залах, театрах и парках», - отметила Сергунина.

Также на сайте Discover Moscow есть подборка ресторанов и отелей с выгодными условиями (при бронировании через сервис Russpass). Скидки до 20 процентов и услуги позднего выезда действуют с 29 декабря 2022-го по 8 января 2023 года. В ресторанах посетителей ждут скидки до 15 процентов и десерты в подарок.

Ранее в мэрии рассказали, что 23 декабря в Москве откроется фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году его гостей познакомят с тем, как новогодние праздники отмечают в разных регионах России.