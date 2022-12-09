Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках «Московские сезоны»

Власти столицы объявили об открытии 19 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московские сезоны». Соответствующая информация появилась на сайте мэра города Сергея Собянина.

В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а в выходные - с 10:00 до 22:00. Платить гражданам не придется при наличии своих коньков. У москвичей, которые только учатся кататься, будет возможность брать поддерживающие стойки. С их помощью можно чувствовать себя увереннее на льду.

Бесплатные катки открыты на площади Революции, Профсоюзной улице, Коптевском бульваре, в сквере у станции метро «Некрасовка», на Ключевой улице, на улице Перерва, Митинской улице, Матвеевской улице, Соколово-Мещерской улице, в сквере у станции метро «Отрадное», на Уральской улице и других. С полным списком локаций можно ознакомиться на сайте градоначальника.