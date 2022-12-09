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36 минут назад

Бесплатные катки открылись на фестивальных площадках «Московские сезоны»

Лера Букина

Власти столицы объявили об открытии 19 бесплатных катков на фестивальных площадках «Московские сезоны». Соответствующая информация появилась на сайте мэра города Сергея Собянина.

В будние дни катание будет проходить с 11:00 до 22:00, а в выходные - с 10:00 до 22:00. Платить гражданам не придется при наличии своих коньков. У москвичей, которые только учатся кататься, будет возможность брать поддерживающие стойки. С их помощью можно чувствовать себя увереннее на льду.

Бесплатные катки открыты на площади Революции, Профсоюзной улице, Коптевском бульваре, в сквере у станции метро «Некрасовка», на Ключевой улице, на улице Перерва, Митинской улице, Матвеевской улице, Соколово-Мещерской улице, в сквере у станции метро «Отрадное», на Уральской улице и других. С полным списком локаций можно ознакомиться на сайте градоначальника.

Для катания предусмотрены сеансы. Гражданам нужно предварительно зарегистрироваться для того, чтобы пройти на лед. Цена проката коньков составляет 50 рублей (залог — 2000 рублей). На площадках предлагаются детские и взрослые коньки (от 27-го до 46-го размера включительно). Также можно арендовать комплект защиты. На лед могут выходить дети старше трех лет, однако от трех до 10 лет они допускаются на лед только в сопровождении законного представителя.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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