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1 час назад

Движение в районе Коломенской улицы перекроют и ограничат по 30 мая

Москва24иещё 3

Движение транспорта в районе улицы Коломенской перекроют и ограничат с 12 декабря по 30 мая 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Движение в районе Коломенской улицы перекроют и ограничат по 30 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Также для проезда будут недоступны две-четыре полосы (в зависимости от даты) на улице Речников, Затонной и Коломенской. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЮАО", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что движение перекроют на участке улицы Коломенской от улицы Новинки до улицы Затонной, а также на участке Кленового бульвара от улицы Коломенской до дома 25, корпуса 1 по Кленовому бульвару.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО. Так, уточнялось, что с 1 декабря начнутся строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково.

Отмечалось, что для движения транспорта будет недоступна одна полоса на подъездной дороге к аэропорту. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2023 года.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,
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