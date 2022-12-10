Движение в районе Коломенской улицы перекроют и ограничат по 30 мая

Движение транспорта в районе улицы Коломенской перекроют и ограничат с 12 декабря по 30 мая 2023 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

"Также для проезда будут недоступны две-четыре полосы (в зависимости от даты) на улице Речников, Затонной и Коломенской. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена в ЮАО", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что движение перекроют на участке улицы Коломенской от улицы Новинки до улицы Затонной, а также на участке Кленового бульвара от улицы Коломенской до дома 25, корпуса 1 по Кленовому бульвару.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно ограничат на нескольких участках в ЗАО и САО. Так, уточнялось, что с 1 декабря начнутся строительные работы на подъездной дороге к аэропорту Внуково.