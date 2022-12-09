Почти 30 километров дорог построили в Москве с начала года

Около 26,5 километра дорог построили в ТиНАО с начала 2022 года. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

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По его словам, благодаря новым дорогам удалось, например, связать Щербинку с железнодорожной платформой Остафьево.

Также в текущем году подошли к концу работы по реконструкции Внуковского шоссе и формированию дорожной сети поселения Мосрентген.

Он добавил, что в Новой Москве продолжают формировать дорожный каркас.

До этого сообщалось, что столичные специалисты занимаются строительством четырех подземных пешеходных переходов на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Об этом рассказал глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.