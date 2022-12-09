В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
48 минут назад

Почти 30 километров дорог построили в Москве с начала года

Вечерняя Москваиещё 1

Около 26,5 километра дорог построили в ТиНАО с начала 2022 года. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Почти 30 километров дорог построили в Москве с начала года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, благодаря новым дорогам удалось, например, связать Щербинку с железнодорожной платформой Остафьево.

Также в текущем году подошли к концу работы по реконструкции Внуковского шоссе и формированию дорожной сети поселения Мосрентген.

Он добавил, что в Новой Москве продолжают формировать дорожный каркас.

До этого сообщалось, что столичные специалисты занимаются строительством четырех подземных пешеходных переходов на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Об этом рассказал глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

9 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили надвижку пролетных строений моста через затон Новинки. По его словам, строительство объекта является ключевым элементом формирующегося участка улично-дорожной сети.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Владимир Жидкин,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители