Викторина о трамваях Москвы появилась в «Активном гражданине»

— Участникам предлагают ответить на восемь вопросов. Например, какую скорость развивал первый московский электрический трамвай, какой маршрут сегодня больше всего востребован в столице, как часто проводят техническую диагностику вагонов «Витязь-Москва», — говорится в сообщении.