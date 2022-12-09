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20 минут назад

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Агентство «Москва»

Утром 9 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали пять рейсов и еще четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов и два отменили, в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.

Ранее сообщалось, что облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 9 декабря. По прогнозам синоптиков, в выходные снегопады усилятся - в субботу высота снежного покрова увеличится до 10 см, в воскресенье сугробы в Москве подрастут до 13-15 см.

Новости Москвы,Происшествия,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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