Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Утром 9 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

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Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали пять рейсов и еще четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов и два отменили, в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.