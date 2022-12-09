Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Утром 9 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено почти 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали пять рейсов и еще четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов и два отменили, в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.
Ранее сообщалось, что облачная погода, небольшой снег и до 5 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 9 декабря. По прогнозам синоптиков, в выходные снегопады усилятся - в субботу высота снежного покрова увеличится до 10 см, в воскресенье сугробы в Москве подрастут до 13-15 см.