Бесплатные катки открылись на площадках «Московских сезонов»

В столице в пятницу, 9 декабря, на фестивальных площадках «Московских сезонов» начали работу 19 бесплатных катков. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Катание организовано по сеансам. Первый начинается в 11:00. Закрывается каток в 22.00.

Чтобы попасть на лед, необходимо зарегистрироваться в приложении на сайте проекта. Если посетитель опоздает на 30 минут, система аннулирует запись.

Можно прийти со своими коньками, а можно взять их напрокат за 50 рублей, оставив в залог 2000 рублей.

Для начинающих фигуристов предусмотрены поддерживающие стойки в виде пингвинов, чтобы увереннее чувствовать себя на льду.

На лед могут выйти дети старше трех лет: от трех до 10 лет они допускаются только в сопровождении законного представителя. Дети в возрасте от 10 до 14 лет могут кататься без взрослых, но от родителей попросят подписать согласие на посещение катка.

На всех катках можно бесплатно заточить коньки.

Кроме того, на портале mos.ru сообщается, что посетители площадок могут принять участие в сборе новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает».

В пунктах сбора принимают новогодние подарки для детей жителей новых территорий России и участников спецоперации. До 8 января 2023 года сюда можно принести книги, настольные игры, игрушки, сладкие наборы, носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы. Все вещи и подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.