В Москве открылись 19 бесплатных катков

С сегодняшнего дня на 19 катках Москвы на фестивальных площадках "Московские сезоны" можно кататься на коньках бесплатно.
Катание в будние дни проходит с 11:00 до 22:00, по выходным дням - с 10:00 до 22:00.
Для того, чтобы покататься бесплатно, необходима предварительная регистрация и свои коньки.
Бесплатные катки находятся по адресам: Площадь Революции, Митино (ул. Митинская, вл.31), Куркино (пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская), Зеленоград (16 мкрн, бульварная зона), Коптево (Коптевский б-р, вл. 18. Парк «Бригантина»), Отрадное (сквер по ул. Хачатуряна), Южное Медведково (ул. Сухонская, вл. 6, стр. 1), Гольяново (ул. Уральская, вл. 16), Очаково-Матвеевская (ул. Матвеевская, вл. 2), Новые Черемушки (ул. Профсоюзная, вл. 41), Теплый Стан (ул. Теплый Стан, вл. 1Б), Южное Бутово (ул. Адмирала Руднева, вл. 8), Братеево (ул. Ключевая, вл. 22), Марьино (ул. Перерва, вл.52), Кузьминки (площадь Славы, Волгоградский пр-т, вл. 119), Вешняки (ул. Вешняковская, вл. 16), Новокосино (ул. Городецкая, вл.1), Косино-Ухтомский (ул. Святоозерная, вл. 1), Некрасовка (сквер у метро «Некрасовская).