В Москве открылись 19 бесплатных катков

С сегодняшнего дня на 19 катках Москвы на фестивальных площадках "Московские сезоны" можно кататься на коньках бесплатно.

Фото: ТАСС ТАСС

Катание в будние дни проходит с 11:00 до 22:00, по выходным дням - с 10:00 до 22:00.

Для того, чтобы покататься бесплатно, необходима предварительная регистрация и свои коньки.