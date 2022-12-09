В Москве пройдет международный фестиваль «Хоррор фест»

"В программе "Хоррор феста" представлены фильмы из Мексики, Испании, США, Канады, но мы очень рады, что фильмом открытия стал именно проект отечественных кинематографистов. Качество российского кино растет год от года, ведь у нас очень много талантливых режиссеров, актеров, продюсеров. И мы уверены, что со временем российский кинематограф станет мировым брендом, определенным "знаком качества", и популярность его выйдет далеко за пределы нашей страны", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера кинофестиваля, директора по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Ивана Кудрявцева.