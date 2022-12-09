В Москве пройдет международный фестиваль «Хоррор фест»

Второй международный фестиваль фильмов ужасов "Хоррор фест" пройдет в Москве с 15 по 18 декабря. Фильмом открытия станет премьера фантастической картины "Воскресшие" режиссера Егора Баранова, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра в пятницу.
"II международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор фест" пройдет с 15 по 18 декабря в Москве в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой". <...> Фестиваль откроется премьерой картины "Воскресшие" режиссера Егора Баранова", - говорится в сообщении.
Действие фильма разворачивается в мрачном будущем, в котором Ватикан открыл тайну воскрешения людей. Священник обнаруживает заговор, стоящий за воскрешениями, и их возможную связь с серией убийств. Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов.
"В программе "Хоррор феста" представлены фильмы из Мексики, Испании, США, Канады, но мы очень рады, что фильмом открытия стал именно проект отечественных кинематографистов. Качество российского кино растет год от года, ведь у нас очень много талантливых режиссеров, актеров, продюсеров. И мы уверены, что со временем российский кинематограф станет мировым брендом, определенным "знаком качества", и популярность его выйдет далеко за пределы нашей страны", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера кинофестиваля, директора по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Ивана Кудрявцева.
В день закрытия фестиваля, 18 декабря, зрителям покажут сериал "Антология русского хоррора: красный состав". Проект состоит из короткометражных анимационных фильмов по мотивам произведений российских авторов, созданных разными режиссерами в разных техниках. На "Хоррор фесте" покажут три из шести эпизодов: "Дочь крысолова" по произведению Александра Грина режиссеров и сценаристов Джима Брайсона и Адама Джеффкоута, "Семью вурдалака" Сэма Чоу по произведению Алексея Толстого и "Гробовщика" режиссера Сергея Кибуса по мотивам одноименного рассказа Александра Пушкина.
Также в рамках кинофестиваля 16 декабря состоится конференция "Лаборатория саспенса", посвященная жанровому и остросюжетному кино. В пресс-службе отметили, что мероприятие станет площадкой для поиска и поддержки новых авторских проектов российских кинематографистов, обмена опытом в жанрах от детектива и триллера до экшена и авантюрного кино. Программа включает очную защиту проектов жанровых фильмов молодых российских кинематографистов, а также индустриальный мозговой штурм "7 шагов к прорыву в остросюжетных дебютах".