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1 час назад

В парке "Остров мечты" открылся концертный зал

ТАССиещё 2

Новая высокотехнологичная площадка - концертный зал "Москва" - открылась на территории столичного парка развлечений "Остров мечты", он вмещает 4,2 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам генеральный директор зала Николай Ивин.

В парке "Остров мечты" открылся концертный зал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня свои двери открывает концертный зал "Москва". И также сегодня будет первое шоу, которое называется "Лучший город Земли", про нашу столицу. В зале высокотехнологичный потолок как над залом, так и над сценой. Это даст возможность проводить тут любые шоу - театральные, цирковые и музыкальные", - сказал Ивин.

По его словам, работы по созданию зала активно шли 1,5 года. Этот зал был встроен в проект "Острова мечты". Зал оформлен в цветах Москвы - красном, черном и белом. В концертном зале предусмотрели возможность убирать первые 16 рядов для создания большого зала с танцевальным партером на 4,2 тыс. мест.

Как добавил гендиректор, акустика в зале позволяет проводить как рок-концерты, так и исполнять классическую музыку. Будут в нем проводиться и новогодние елки.

"Среди декабрьских мероприятий концертного зала - музыкальное новогоднее Шоу "Школа снеговиков" с неожиданными сюжетными поворотами, масштабными декорациями, новейшими технологиями и яркими спецэффектами", - уточнили в пресс-службе.

Новости Москвы,Парк "Остров мечты",
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