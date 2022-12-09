В парке "Остров мечты" открылся концертный зал

"Сегодня свои двери открывает концертный зал "Москва". И также сегодня будет первое шоу, которое называется "Лучший город Земли", про нашу столицу. В зале высокотехнологичный потолок как над залом, так и над сценой. Это даст возможность проводить тут любые шоу - театральные, цирковые и музыкальные", - сказал Ивин.