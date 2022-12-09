В парке "Остров мечты" открылся концертный зал

Новая высокотехнологичная площадка - концертный зал "Москва" - открылась на территории столичного парка развлечений "Остров мечты", он вмещает 4,2 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам генеральный директор зала Николай Ивин.
"Сегодня свои двери открывает концертный зал "Москва". И также сегодня будет первое шоу, которое называется "Лучший город Земли", про нашу столицу. В зале высокотехнологичный потолок как над залом, так и над сценой. Это даст возможность проводить тут любые шоу - театральные, цирковые и музыкальные", - сказал Ивин.
По его словам, работы по созданию зала активно шли 1,5 года. Этот зал был встроен в проект "Острова мечты". Зал оформлен в цветах Москвы - красном, черном и белом. В концертном зале предусмотрели возможность убирать первые 16 рядов для создания большого зала с танцевальным партером на 4,2 тыс. мест.
Как добавил гендиректор, акустика в зале позволяет проводить как рок-концерты, так и исполнять классическую музыку. Будут в нем проводиться и новогодние елки.
"Среди декабрьских мероприятий концертного зала - музыкальное новогоднее Шоу "Школа снеговиков" с неожиданными сюжетными поворотами, масштабными декорациями, новейшими технологиями и яркими спецэффектами", - уточнили в пресс-службе.