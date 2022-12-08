В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидаются аномальные осадки в виде мокрого снега, переходящего в ледяной дождь. Общее их количество может достигнуть 20-25 миллиметров в сутки, что станет рекордным показателем за всю историю столичных метеонаблюдений. Об этом сообщает центр «Фобос».

При этом отмечается, что ухудшаться погода в Москве начнет уже с субботу, 10 декабря. Определять ее будет североатлантический циклон «Зора», который пришел в столичный регион в четверг.

«После полудня 10 декабря снегопады заметно усилятся — выпадет до 8-13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5-6 до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до 1-3 километров. В воскресенье снег перейдет в мокрый, ожидается еще до 10-15 миллиметров осадков, температура воздуха в течение суток от минус двух до плюс трех градусов, сугробы в Москве подрастут до 13-15 сантиметров», — говорится в тексте.

Однако самое значительное ухудшение погодных условий стоит ожидать в понедельник, когда произойдет усиление средиземноморского циклона.

«Прогнозируются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью ненадолго переходящего в ледяной дождь, а днем — кратковременно в дождь. Общее количество осадков может достигнуть 20-25 миллиметров за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в два раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 миллиметров», — отмечается в материале.