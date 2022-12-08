Москвичей предупредили о пробках до 10 баллов

Москвичам посоветовали не пользоваться автомобилями до 20:00 из-за сложной дороги. По прогнозам специалистов ЦОДД, вечером заторы будут достигать 9-10 баллов.
"Рекомендуем отложить поездки с 17:00 до 20:00 на более позднее время, - сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. - Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или отложить их на более позднее время. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы".
Причина заторов в ухудшении погоды, плохой видимости на дороге, гололедице, мелких ДТП и ремонтных работах.
Основные пробки ожидают в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.