Москвичей предупредили о пробках до 10 баллов

"Рекомендуем отложить поездки с 17:00 до 20:00 на более позднее время, - сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. - Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или отложить их на более позднее время. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы".