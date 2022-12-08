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32 минуты назад

Москвичей предупредили о пробках до 10 баллов

Российская Газета

Москвичам посоветовали не пользоваться автомобилями до 20:00 из-за сложной дороги. По прогнозам специалистов ЦОДД, вечером заторы будут достигать 9-10 баллов.

"Рекомендуем отложить поездки с 17:00 до 20:00 на более позднее время, - сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы. - Для поездок по городу рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или отложить их на более позднее время. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы".

Причина заторов в ухудшении погоды, плохой видимости на дороге, гололедице, мелких ДТП и ремонтных работах.

Основные пробки ожидают в центре, на ТТК, Садовом кольце, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области.

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