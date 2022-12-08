Схему движения на 30 улицах столицы изменили в ноябре

В ноябре 2022 года по просьбе жителей в столице появилось 16 новых пешеходных переходов и 38 парковочных мест, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность и удобство движения по городу. За этот год переразметили 152 участка улиц: увеличили число полос, добавили или открыли новые повороты, организовали полосы для безопасного выезда на магистрали. В ноябре улучшили схему движения на 30 улицах, в том числе добавили 16 пешеходных переходов, чтобы жители могли быстрее и удобнее переходить дорогу», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что, в частности, организованы два новых регулируемых пешеходных перехода на пересечении ул. Новочеремушкинская и Нахимовского проспекта.
«Здесь большой поток пешеходов к метро «Профсоюзная» и обратно к дому. Теперь их путь стал безопаснее. Еще в ЗелАО добавили пешеходный переход рядом с ул. Новокрюковская, д. 3а, и сделали «лежачих полицейских». Раньше жителям проходилось проходить до ближайшего перехода лишние 300 м», - пояснили в Дептрансе.