Схему движения на 30 улицах столицы изменили в ноябре

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем безопасность и удобство движения по городу. За этот год переразметили 152 участка улиц: увеличили число полос, добавили или открыли новые повороты, организовали полосы для безопасного выезда на магистрали. В ноябре улучшили схему движения на 30 улицах, в том числе добавили 16 пешеходных переходов, чтобы жители могли быстрее и удобнее переходить дорогу», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.