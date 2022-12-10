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1 час назад

Каток с искусственным покрытием открывается в парке «Сокольники»

Mos.ruиещё 5

Посетители могут взять напрокат коньки и тренажеры, а также посетить кафе и киоски питания.

Каток с искусственным покрытием открывается в парке «Сокольники»
Фото:  М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

На Фестивальной площади парка «Сокольники» открывается каток «Лед» с искусственным покрытием. Его площадь составляет 5,3 тысячи квадратных метров.

«Лед» — одна из любимых площадок для катания на коньках в столице. В кафе и киосках питания, расположенных недалеко от катка, гости смогут попить согревающие напитки и перекусить.

Каток будет работать каждый день по сеансам:

— первый сеанс — с 10:00 до 12:00;

— второй сеанс — с 13:00 до 15:00;

— третий сеанс — с 16:00 до 18:00;

— четвертый сеанс — с 19:00 до 21:00;

— пятый сеанс — с 22:00 до 00:00.

Между ними запланированы технические перерывы. Билеты можно приобрести по ссылке.

Стоимость посещения катка с прокатом коньков: с понедельника по четверг — 600 рублей, в пятницу, выходные и праздничные дни — 700 рублей. Посещение катка без предоставления услуг проката коньков: с понедельника по четверг — 300 рублей, в пятницу, выходные и праздничные дни — 400 рублей.

Также есть услуга заточки коньков, ее стоимость — 300 рублей. Те, кто только учится кататься, могут взять напрокат тренажер: медведя, пингвина и дельфина, которые помогут твердо стоять на льду. Стоимость услуги за два часа — 300 рублей.

При посещении катка доступны льготы, с которыми можно ознакомиться на сайте.

Новости Москвы,Торговый центр,Каток,
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